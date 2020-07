Præst ansat i Stenmagle og Stenlille kirker

- Det bliver godt igen at få liv og mennesker i præstegården, og vi glæder os til at byde Karsten og hans familie velkommen efter ni måneder uden fast præst. Vi er overbeviste om, at Karsten er den rigtige præst for os. Karsten har en klar og jordnær forkyndelse med et personligt, venligt og ligefremt engagement, som vi er sikre på, kan favne hele menigheden. Vi er også sikre på, at Karsten vil finde sig til rette med vores traditioner, men også, at han har øje for at udvikle de muligheder, der ligger i netop det sted, hvor vi bor, skriver menighedsrådet i Stenlille/Stenmagle ved formand Gert Lidsmoes på et opslag, der er delt på facebook.