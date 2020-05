I Sorø er der etableret sundhedscenter i det gamle sygehus. Nu skal der findes lokaler til et sundhedshus i Dianalund. Foto: Ulla Grundtvig Brask

Politisk uenighed om sundhedshus i Dianalund

Ugebladet Vestsjælland - 15. maj 2020

Som en del af budgetaftalen mellem Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre skal mulighederne for at etablere et sundhedshus i den nordlige del af kommunen undersøges. Undersøgelsen afsatte partierne 300.000 kroner til.

Den proces blev sat i gang, da social-og sundhedsudvalget forleden holdt møde. Konservative, Dansk Folkeparti og Venstre går ind for forslaget, men de tre socialdemokratiske udvalgsmedlemmer stemte imod forslaget.

Udvikling

- Vi vil gerne udvikle Dianalund og den nordlige del af kommunen, siger udvalgsformand Lars Schmidt (DF).

- Om mindre end 10 år kan Sorø Sundhedscenter ikke længere klare den efterspørgsel, der er. Vi mener også, at det er vigtigt, at borgerne fra det nordlige område ikke skal køre til Sorø for at få behandling eller genoptræning. Vi ved allerede, at de praktiserende læger i Dianalund er interesserede i at høre om samarbejdsmulighederne, og jeg frygter ikke, at vi ikke skulle kunne rekruttere kvalificeret personale. Jeg har ikke hørt, at det eksempelvis skulle være et problem på Filadelfia. Også den kommunale økonomi vil blive forbedret, når der ikke skal betales til Flextrafik, og vi kan oven i købet få tilskud fra staten til etableringen fra den pulje som Sundheds- og Ældreministeriet ventes at sætte i spil i 2020.

Lars Schmidt siger videre, at sundhedshuset skal være en filial af Sorø Sundhedscenter, og det kan godt være, at huset fra start ikke skal have åbent hver dag. Borgerne i Dianalund-, Stenlille og Ruds Vedby-området kan også forvente at blive inddraget i processen, når man kommer et skridt eller to videre.

Øget specialisering

Men som nævnt ønsker socialdemokraterne at gå en anden vej.

- Det skyldes ikke, at vi ikke vil udvikle Dianalund, siger Annette Raaschou van der Star, der selv bor i byen.

- Vi vil heller ikke udelukke, at der på længere sigt kan etableres et sundhedshus her, men i første omgang synes vi, at kommunen skal satse på at udbygge det sundhedscenter, vi har. Jeg vil hellere have et sundhedscenter, der er højt specialiseret. Kan det udbygges i det område, hvor det ligger i dag, er det fint. Skal det skifte adresse, så må det være sådan.

Annette Raaschou van der Star sammenligner sagen med, da folk kæmpede for at bevare Sæby Sygehus.

- Det var jo som udgangspunkt fint nok at have det lille sygehus, men når folk skulle behandles, ville de selvfølgelig have den bedste mulige behandling, siger hun.

- Skal vi lave et eller flere basistilbud i Dianalund, tænker jeg, at vi kunne søge samarbejde med Filadelfia, der har et træningscenter, eller se på, hvad vi kan lave i Degneparken. Et sundhedshus i Dianalund kommer alligevel ikke til at kunne tage sig af de specialiserede opgaver.

Projektet

Et sundhedshus indeholder typisk lægepraksis, fysioterapi, rygestop, alkoholafvænning, kostvejledning, motions- og vægttabsforløb, jordemoder og/eller sundhedsplejerske samt genoptræning og rehabilitering. Men politikere og embedsmænd skal nu blandt andet kigge nærmere på, hvad huset i Dianalund konkret skal indeholde.

Interessen hos byens praktiserende læger og behandlere skal afklares endeligt. Tanken er også, at der skal knyttes frivillige organisationer til huset, og så går en af idéerne på at undersøge, i hvor stor udstrækning der kan skabes fleksible løsninger, så forskellige aktører kan tilknyttes huset og benytte faciliteterne på forskellige tidspunkter. Huset kan yderligere benyttes til »Mental sundhed - Jobcentret« og »En indgang - Liv & Job«. Det skal ligeledes undersøges, om lokalsamfundet kan benytte sundhedshuset i de sene eftermiddagstimer og om aftenen til kulturhus, frivillige tiltag med videre.

Flertallet besluttede, at embedsmændene skal have et mere detaljeret oplæg klar i august. Det kan præsenteres på det lokale folkemøde i september, ligesom det altså er planen at holde borgermøder i det nordlige område i september og oktober.