Martin Bjerregaard, Midt- og Vestsjællands Politi, forklarer, at forsamlingsforbuddet på mere end 50 personer stadig skal overholdes, og det betyder, man ikke kan holde kræmmermarked i Gørlev alligevel. Foto: Jens Wollesen

Politiet: Det er ikke nemt at være aktør for tiden

Ugebladet Vestsjælland - 11. juni 2020 kl. 11:32 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Midt- og Vestsjællands Politi forsøger Martin Bjerregaard at forklarer, hvorfor man kan åbne Tivoli, Knuthenborg Safaripark og forskellige typer af sommerland, når man ikke kan afvikle et kræmmermarked på en bar mark ved Gørlev.

- Jeg må medgive, at det ikke er nemt at være aktør ude i landet lige nu. Men selv om vi godt kan give den generelle tilladelse til at afvikle et heste- og kræmmermarked, skal vi stadig overholde de corona-regler, som regeringen har besluttet. Og som det ser ud nu, må der kun være 50 personer forsamlet af gangen samtidig til det samme formål, nemlig at kigge på kræmmerboder, forklarer Martin Bjerregaard.

I Tivoli, i sommerland og lignende steder er der mulighed for at lave restriktioner på de enkelte dele, for eksempel på beværtningerne, på forlystelserne, hvor man kan sætte skærme op og begrænse smitten, ligesom man i et sommerland har mange formål med at komme.

- Nogen kommer for at nyde haven, andre for at spise, andre igen for forlystelserne, forklarer Martin Bjerregaard.

Forstår frustrationerne Han kan sagtens forstå de frustrationer, det giver rundt om i landet, hvor alle kræmmermarkeder er underlagt forsamlingsforbuddet og må aflyse i stor stil.

- Det kan være svært at forstå hensigten, men det er den fortolkning af lovteksten, vi har fået udstukket til at forvalte i politikredsene. Når det kommer til lige netop kræmmermarkeder, er coronalovgivningen rimelig klar. Et stort, årligt marked med mange kræmmere udefra er meget vanskeligere at kontrollere, end for eksempel en ugentlig torvedag, hvor det er lokale boder, der står på pladsen, siger Martin Bjerregaard.

Overordnet handler det om at bremse corona og sikre befolkningssundheden.

Man skal også huske de øvrige anbefalinger om afstand, afspritning, håndvask og rengøring, som stadig gælder overalt i samfundet.