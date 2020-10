Plads til flere boliger på Slettebjerg

Det har firmaet Kopp Sorø, der ønsker at opføre boligerne, meddelt arbejdsgruppen bag projektet. Den består af Jytte Bennike, Preben Lemann, Jens Jacobsen og Lotte Krog.

Kopp Sorø har meddelt arbejdsgruppen, at firmaet i øjeblikket er ved at indgå en aftale om finansiering af byggeriet, og derefter er man - når de nødvendige tilladelser er i hus - klar til at stikke spaden i jorden.