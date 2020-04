Pinsesalg er aflyst og torvedagene hænger i en tynd tråd

I Gørlev har man til pinse en mangeårig tradition med køtilbud i butikkerne, gratis fælles morgenbord ved SuperBrugsen og grillpølser og fadøl hos Rema 1000. Indtil marts måned i år så alting ud til at 2020 ville blive et år som alle andre, men det har ændret sig drastisk, siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af Coronavirus.

- Som det ser ud lige nu kan vi ikke på forsvarlig vis gennemfører pinsesalget i Gørlev. Det giver ikke mening med slagtilbud og køtilbud, når vi skal holde afstand og ikke være mange forsamlet på et sted. Derfor kan vi heller ikke gennemføre det gratis morgenbord eller grillpølser. Vi overholder de regler, regeringen udstikker, slår formand for Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, Steffen Olsen fast.

- Vi kan jo ikke sige noget om, hvordan det ser ud om en måned, men lige nu hænger torvedagene i en meget tynd tråd. Det er ældre frivillige, der står for en stor del af aktiviteterne og dem skal vi passe særlig meget på, mens det er meget tvivlsomt at der åbnes for større forsamlinger, selv om det er udenfor, siger Steffen Olsen. Derfor har foreningen besluttet at aflyse alt indtil videre.