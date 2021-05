Pinsen byder sommeren velkommen

Pinsen i Gørlev plejer at være for de meget morgenfriske, men coronaen sætter sine begrænsninger på mange udfoldelser. For at dæmpe aktiviteterne en smule, er der almindelige åbningstider i de fleste butikker. Således også hos Lynghuset, hvor Charlotte Haue Hansen åbner klokken ni som hun plejer.