Peter optimerer dit høreapparat - gratis

Hør bedre: I dag er høreapparater både små og avancerede. I Sæby ved Høng kan du nu få hjælp til at optimere dit høreapparat, så du får mest muligt ud af det.

Men på en lidt anden måde. Han hjælper nemlig folk, der allerede har høreapparater, med at justere og optimere apparaterne, så man får mest muligt ud af dem.

Han har købt finjusteringsudstyr og det næste halve år vil han, som en prøveperiode, tilbyde folk, ganske kvit og frit, at de kan komme og få justeret høreapparaterne.

- Typisk får man en generel indstilling, når man får sine høreapparater, og det fungerer i mange tilfælde godt, men ofte er der alligevel problemer, især når man sidder i et lokale med mange mennesker. Så »støjer« det for meget, men det kan vi gøre noget ved, siger Peter Hviid-Christensen.

- Det har været meget populært under corona, siger Peter Hviid-Christensen.

Han oplever, at selv om gennemsnitsalderen for de, der får høreapparat, er faldende, er gennemsnitsalderen for ældres færden på nettet, stigende.