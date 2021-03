Petanquebaner på vej

Dianalund Udviklingsråd, DUR, har måtte udskyde generalforsamlingen, som under normale omstændigheder afvikles i marts, til april. det vil sige, om at går vel.

- Når der åbnes mere op og det igen bliver forsvarligt at mødes, vil der blive indkaldt til generalforsamlingen via mail direkte til alle medlemmer samt på vores hjemmeside Dianalund.dk og facebook, fortæller Henriette Fosgerau, der er formand for DUR. Lige nu står en stor del af arbejdet i DUR´s forskellige grupper stille, men der er en masse spændende sager på tapetet, som skal i gang så snart, der bliver mulighed for det.