Se billedserie Pernille Ahrenkiel er læsevejleder og hun brænder for at hjælpe ordblinde børn og unge med at knække læsekoden. Det gør hun i sit eget firma »Vejledning og trivsel «, som har til huse i Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev.

Pernille leger læsningen ind hos børn

Ugebladet Vestsjælland - 01. februar 2021 kl. 15:52 Kontakt redaktionen

- Vi begynder med at lege, vi læser. Jeg giver barnet nogle ord med tilhørende billeder, så barnet kan »gætte« sig til, hvad der står. Succes fra starten og så ligger det videre forløb i at få ord og lyden af ordet koblet sammen. Altså finde sammenhængen mellem bogstaverne og udtalen. Det kan man gøre på mange måder, smiler 43-årige Pernille Ahrenkiel, der de seneste to år har været privat læsevejleder med base på Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev og nu med en stab på tre medarbejdere, for der er masser at lave for den tidligere lærer.

- Jeg vidste jo fra mine mange år som skolelærer, at der var et massivt behov for ekstra læsevejledning når det gjaldt ordblinde. Men det er alligevel kommet bag på mig, hvor travlt jeg har fået og hvor mange børn, jeg har hjulpet, siger Pernille Ahrenkiel.

Det lærer vi ikke på seminariet

Pernille Ahrenkiel stammer fra Svebølle, gik på den lokale skole og tog læreruddannelsen i Holbæk, hvorefter hendes første ansættelse var på Svebølle Skole.

- Jeg opdagede jo ret hurtigt, at vi slet ikke var blevet klædt godt nok på i forhold den virkelighed, vi oplevede ude i klasserne og slet ikke i forhold til de elever, der havde udfordringer, for eksempel med læsning. Jeg havde en fantastisk kollega, som fik mig ind på læsevejledningssporet og så var jeg solgt. Jeg er helt vild med det felt og tog senere en pædagogisk diplomuddannelse som læsevejleder, fortæller Pernille Ahrenkiel.

Efter et par år på Skolen på Herredsåsen i Kalundborg, tog hun springet ud i et liv som selvstændig, først med ganske få læsevejledningstimer på Højbo Friskole, hvor hun stadig har nogle timer hver uge, til nu, hvor hun er fuldt booket frem til april.

Pernille Ahrekiel bruger forskellige metoder til at hjælpe ordblinde til at få styr på læsningen.

- Jeg glæder mig hver eneste dag over, at jeg arbejder med det, jeg brænder for og glæden over de mange børn, der efter et forløb her, løftes flere klassetrin på bare 16 timer, er overvældende, fortæller Pernille Ahrenkiel.

Sommercamp Siden starten har hun arrangeret sommercamp, hvor børn bruger en uge af deres sommerferie på at lære at læse.

Det koncept vil Pernille Ahrenkiel meget gerne føre med over i skoletiden, for der sker virkelig meget, når man en hel uge koncentrerer sig ene og alene om læsning, blandet med en masse fysisk udfoldelse og sjov.

- Ofte er der en stor skyld og skam forbundet med at være ordblind. Man lever ikke op til forældrenes eller skolens krav, og man følger sig anderledes end de andre børn. Den byrde løftes her, og den forvandling, børnene gennemgår, er fantastisk, mener Pernille Ahrenkiel.

Forløbet i skoletiden er sat til uge 12 og der er seks pladser, så vil man være med, skal man være hurtig.

Motorik og læsning Et andet samarbejde, der arbejdes på, er med Motorisk Team i Kalundborg. Via det nystiftede kvindenetværk i Kalundborg mødte Pernille Arhenkiel Louise Kantsø Olesen, Motorisk Team, og de fandt hurtigt ud af, hvordan de kunne arbejde sammen.

- Jeg havde en pige, som virkelig havde det svært og var meget ordblind. Louise kom en dag og observerede pigen her hos mig, og kunne med det samme pege på nogle motoriske ting, der skulle arbejdes med. Pigen fik nogle øvelser med hjem og så kom der hul på læsningen. Det er superspændende og vi glæder os meget til at finde en form på samarbejdet, der kan hjælpe børnene, slutter Pernille Ahrnkiel