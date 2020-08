Perfect Mægler er kommet godt i gang i Høng

Egentlig er Jeanette Holst Gohn tilbage i de lokaler, hun sammen med Arne Mortensen i Mægler Mortensen, havde kontor i for et par år siden.

- Der forholder sig sådan, at det er mig, der tegner både Perfect Mægler og Perfect Work, og jeg har ansat Arne Mortensen i Perfect Mægler. Vi vil være på kontoret efter behov og aftale, men tit mødes vi jo med køber eller sælger hjemme hos dem og alt papirarbejdet foregår digitalt, så det kan man jo gøre hvorsom helst, fortæller Jeanette Holst Gohn.

Perfect Mægler firmaet har ligget i støbeskeen i et års tid og har også solgt nogle ejedomme, men man er først for alvor gået i luften 1. juli.

- Coronasituationen har forsinket alting, men nu er vi klar til at sælge huse, ejendomme og sommerhuse, og der er masser af købere. Det er faktisk huse til salg, vi mangler, siger Jeanette Holst Gohn.

Hun oplever, at mange er begyndt at trække ud på landet og ønsker at købe såvel sommerhuse, som boliger og det øger presset på markedet.