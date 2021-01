Uddeler Per Jensen, SuperBrugsen i Høng, har haft 25 års jubilæum som uddeler. Foto: Charlotte Koefoed

Per har været uddeler i 25 år

Per Jensen, der kom til SuperBrugsen i Høng i maj 2019, kunne forleden fejre, at han har været uddeler i 25 år. Det blev markeret internt og på afstand i Coop, for den nuværende coronasituation sætter en stopper for mange ting.

- Vi ville gerne have markeret det her i Høng, men det kan jo ikke lade sig gøre, så vi udsætter det til et mere gunstigt tidspunkt, siger jubilaren.

Per Jensen, der hele sit liv har boet i Slagelse, kom i lære i det, der dengang hed OBS i Slagelse, to år i butikken og to år i isenkram. Derefter kom han til Fensmark som souschef og fik derefter sit første uddelerjob i Ladegårdsparken i Holbæk.

Efterfølgende har Per Jensen være uddeler i Gentofte og Hørsholm i en årrække, før han kom tættere på Slagelse via et uddelerjob i Korsør og nu som uddeler i Høng.