Alessandra Wölm, daglig leder i Mega, har meldt butikken til Shop Sjælland. Foto: Charlotte Koefoed

Pengene bliver i lokalområdet

Ugebladet Vestsjælland - 02. maj 2019 kl. 10:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I marts måned gennemførte Anders Baagland, projektleder i Shop Sjælland, et informationsmøde i Høng Centret, hvor han fortalte om de muligheder, der er for den enkelte butik i Shop Sjælland.

Det var der flere af de tilstedeværende butiksindehavere, der også kunne se, og en af dem er Alessandra Wölm, der er daglig leder i Mega.

- For et mindre beløb om måneden får man nogle gode muligheder for at blive eksponeret. Når folk søger på en vare i Shop Sjælland, det kunne for eksempel være sy-sager eller tøj, kommer Mega også med og det betyder, at folk opdager vores store varesortiment. Folk får øje på Høng Centret og på Mega, forklarer Alessandra Wölm.

En anden fordel ved Shop Sjælland er, at folk kan handle direkte på siden og foretage deres køb hjemme fra stuen i deres lokale butikker.

- Det betyder, at pengene bliver her i området og man som kunde har muligheden for at støtte lokalhandlen på nettet. Det tror jeg mange er glade for, siger Alessandra Wölm.

Sidst, men ikke mindst, er det en nem måde for den enkelte butik at komme i gang med netsalg, uden at skulle oprette en bekostelig hjemmeside med en salgsplatform.

- Her er det Shop Sjælland, der står for alt det administrative og forestår også salget. Som butik skal du skrive en præsentationstekst, lægge et par billeder op og så kan man fra sin telefon lægge de varer, man har lyst til, ud, når man har lyst til det. Det er en rimelig simpel proces, mener Alessandra Wölm, der anbefaler flere butikker at melde sig under Shop Sjællands faner.