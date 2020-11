Se billedserie Et af områderne ved Gørlev sø, som indgår i det omfattende naturpleje-projekt, som mange mennesker vil få glæde af. Foto: Susanne Ladefoged

Penge til sø-projekt

30. november 2020
Af Bjarne Robdrup

Børn kommer kun halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre gjorde. Det vil Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg (DN) gerne være med til at ændre. Det at komme ud i naturen er sundt for både krop og sjæl, ligesom det giver udfordringer, bedre motorik og oplevelser, som ikke fås bag en skærm.

Med den begrundelse - og udtrykt i fire forskellige projekter omkring Gørlev Sø - har Danmarks Naturfredningsforening i Kalundborg søgt penge fra Kalundborg Kommunes Få det fixet-pulje. Og projektet - »Rekreativt grønt område ved Gørlev sø« - modtager den fulde støtte, 479.000 kroner. Dertil kommer bevillinger på ekstra 116.000 kroner, som DN selv har skaffet.

- Vi glæder os over, at bevillingen nu giver mulighed for at realisere flere aktiviteter på et større rekreativt grønt område ved Gørlev sø - en ide, som borgerne på borgermødet heldigvis var enige med DN i, siger foreningens formand i Kalundborg Kommune, Susanne Ladefoged.

DNs forslag bygger på at skabe en Naturlegeplads, hvor motorikken og fantasien gives frie tøjler.

- Naturlegepladsen tilpasses naturen omkring Gørlev sø, og den tænkes bygget op omkring en Mamrelund - en specialdesignet hytte, hvor der uanset vindretningen altid kan findes læ. Flere personer gik ind i projektet, og en sø-gruppe blev nedsat og ideerne kom på bordet med aktiviteter som eksempelvis en stammeskov, balancestativ, rullebom, træstammer og ikke mindst en brandgod ide, som Marianne, privatperson i aktionsgruppen, lagde frem: En labyrint, vi kalder Gørlev labyrinten, siger Susanne Ladefoged - og så fortsætter DNs formand:

- Udformningen er ikke på plads endnu, men vi formoder, at det bliver noget med udgangspunkt i et stort G. DN går aktivt ind i arbejdet, og har i øvrigt tilsagn fra ekstern sponsor om ekstra 50.000 kroner til hjælp til Mamrelunden.

Inde i DN-projhektet er også en Krible-krable bro. Broen udformes som et T med to platforme, tæt på land, men ude i søen på lavt vand. Broen er projekteret som en flydebro, hvor de to platforme flyder på hver seks flydepontoner.

- Krible-krable broen giver mulighed for at studere livet på det lave vand, og vi håber, at mange børn og deres forældre og bedsteforældre sammen vil gå på opdagelse i livet under sø-overfladen. Frivillige i DN går aktivt ind i arbejdet og har derfor tilsagn på 46.000 kroner fra ekstern sponsor. Beløbet dækker fuld finansiering af broen. Krible-krable broen trækker derfor ikke på midlerne fra Få det fixet puljen.

En anden borger, Bjarne, har leveret ideerne til to shelters og et Mult-toilet. Shelterne tilpasses naturen og bliver derfor udført i heltømmer med græs- og saddeltag. Shelterne tænkes placeret i forlængelse af hinanden og langs med bevoksningen op imod Helsinge Pumpekanal med sø-kig fra begge shelters, så man kan falde i søvn med stjerner og nattehimlen som loft og vågne op til fuglekvidder og sø udsigt. Multtoilet kommer alle brugere af den nyetablerede hundeskov, naturlegepladsen, krible-krable-broen foruden overnattende i de to sheltere - og alle andre i området - til gode. Året rundt.

Frivillige i DN går aktivt ind i arbejdet, hvorfor DN har opnået ekstra ekstern støtte på 20.000 kroner til Shelter og Multtoilet, siger Susanne Ladefoged. Og så slutter hun:

- Med til sø-projektet hører også en omlægning af stien nord om søen, som en lokal beboer, Bent, varetager. DN har opfordret borgmester Martin Damm til, at der anvendes kommunens midler øremærket »stier« til renovering af resten af stien syd og rundt om søen, da denne ikke er vedligeholdt længe.