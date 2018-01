Pas på dine fødder, mand!

Fodplejer, fysioterapeut og akupunktør Pernille Bundgaard har svenske Ronny Andersson fra Høng i behandlerstolen og hejst stole op, så hun sidder hensigtsmæssigt i forhold til at få den hårde hun under fødderne væk.

Han er en af de få mænd, der taget fodpleje alvorligt og gennem det sidste års tid er han kommet fast hos Pernille Bundgaard for at få ordnet fødder.

- Jo, det er jo ikke så nemt at nå derned selv, griner Ronny Andersson på klingende svensk. Han er oprindeligt fra Lund i Sydsverige, men har boet i Høng i et par år.

Fødderne skal passes, mener han og derfor kommer han hveranden måned hos Pernille, for at få skrabet den hårde hud væk og få klippet neglene.

Uklogt at lave være Pernille Bundgaard oplever, at der er flere og flere mænd, der kommer for at få plejet deres fødder. Men ikke nok.

- Det er sådan, at mange mænd ikke rigtig er vant til at tage sig af deres fødder og når de bliver ældre, bliver problemet endnu større. Mange oplever smertefulde revner i hård hud og negle, de har svært ved at klippe. Der giver andre følgeskavanker, som for eksempel smerter i ryg eller ben, fordi man går dårlig og kompenserer for smerterne i fødderne, siger Pernille Bundgaard.