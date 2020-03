Se billedserie Så snart den første tone er slået an, er dansegulvet fyldt af danseglade fra hele området. Folk kommer fra Slagelse, Dianalund, Jyderup, Kalundborg, Høng, Gørlev og mange andre stede. Foto: Charlotte Koefoed

Partnerbytteri i Løve Forsamlingshus

Frivillige gør et stort stykke arbejde for at tilbyde forskellige former for aktiviteter. Ofte inspireret af noget, som de selv rigtig godt kan lide, som for eksempel at danse.

Generationen født mellem 1946 og 1964 kaldes med et drillende udtryk Boomers, et udtryk, som den yngre generation bruger, når de er trætte af at høre på gode råd fra ældre mennesker.

Men lige nøjagtig boomer-generation har et kæmpe engagement og er gode til at bruge deres lokalsamfund.

Sådan så det i hvert fald ud, da Løvedanserne den anden tirsdag i februar havde sat hinanden stævne til en omgang smørrebrød, leveret fra Spar-købmanden i Høng, i Løve Forsamlingshus.

66 danseglade var mødt op og efter vinlotteriet var afviklet og snapsepengene samlet ind, blev der ryddet af og farmand Tom Hansen og sønnike Christian på 20 år indtog pladserne bag keyboard og trommer.

- Så skal vi ud på dansegulvet og vi tager to danse, så er der pause, siger Tom Hansen i mikrofonen.

Når smørrebrødet er spist,

Og knap nok har han slået første tone an, før dansegulvet bliver fyldt af damer og herrer, der synger med på sangene, der har dansktop-pop som omdrejningspunkt.

I aften er lidt speciel, for der er 13 nye medlemmer med.

- Vi oplevede sidste år, at en del af vores trofaste dansere blev syge eller gik bort, så pludselig var vi kun 26 til Løvedansen i november. Vi satte nogle annoncer i avisen og så kom der altså 13 nye til. Og de får ikke lov til at sidde og være bænkevarmere, griner Frans Thomsen, der er formand for Løvedans.

Så snart den første toner lyder, er der par

Ved et af bordene sidder en af de nye. Det er Inge Lise Larsen fra Høng.

- Jeg har været alene i en årrække og det var min nabo, der sagde, hun synes jeg skulle køre herud. Jeg elsker at danse og jeg vil gerne have en netværk af venner og bekendte, fortæller Inge Lise Larsen.

Frans Thomsen nikker:

- Vi har flere, der har mødt hinanden her og har dannet par, men ud over det, får vi en masse nye venner og bekendte, når vi danser.

Partnerbytteri og dameture Konceptet i Løvedans er sådan, at man danser to danse, så er der en kort pause, og så skal man bytte partner. Det er fordi, man vil fremme det sociale og alle kommer ud og danse.

- Vi har også dameture, hvor det er damerne, der skal byde herrene op. Det fungerer strålende, siger næstformand Birte Jensen, der danser med Niels Jørgensen, som hun altså ikke er gift med. Hun er gift med Jens Erik Jensen og han danser med en helt fjerde, og sådan er det til danseaftnerne i Løve.

- Vi har ingen bænkevarmere. Alle kommer ud og danse, slår Frans Thomsen fast.

Ingen dans i køkkenet Der er dog to, ud over musikerne, der ikke danser og det er Helle Jensen og Henry Jensen. De er gift, men ikke med hinanden. Men de er sammen om at hjælpe til med at få Løvedansen afviklet.

Det vil sige få smørrebrødet på bordene, lave kaffe og rydde op.

- Jamen hvorfor melder man sig til sådan noget? Folk er jo så glade og tilfredse, de smiler alle sammen og stemningen er i top, så det er utrolig livsbekræftende og dejligt at være her, siger Henry Jensen.

Helle Jensen er enig. Hun er, ligesom Henry, aktiv i flere forskellige sammenhænge og for hende giver det god mening, at hjælpe til hos danserne i Løve.

- Man går altid glad herfra, siger hun.

Inden i salen spilles der »Kald det kærlighed« og salen syder af god energi og hjertelighed. Det er damernes tur til at byde op og gulvet er fyldt.

Historien om Løvedans Frans Thomsen og hans veninde Birgit Nielsen fra Jyderup gik for år tilbage til Ældredans i Jyderup. Det fungerede i og for sig fint, men Frans Thomsen, der bor i Høng, fik den tanke, at den type dans manglede i den sydlige del af Kalundborg Kommune, for hvor går man hen og får en dans i dag? Det var i 2010 under Løve Kulturforening, hvor man på første danseaften havde 30 gæster og måneden efter 40. Nu har Løvedans eksisteret i 10 år og det fejres til september med en fest og selvfølgelig dans.