Der var interesse for bosætningsgruppens informationsmøde forleden i Borgerhuset i Dianalund. Foto: Jacob Thygesen

Send til din ven. X Artiklen: Pæn interesse for bosætning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pæn interesse for bosætning

Ugebladet Vestsjælland - 23. april 2018 kl. 06:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dianalund: Bosætningsgruppen i Dianalund holdt forleden informationsmøde i den gamle byrådsal i Dianalund Borgerhus.

Der var oplæg ved Louise Sjøberg, ny bosætningskonsulent i Sorø Kommune og kendt med byen fra sit arbejde som formand for DUR gennem en årrække.

Hun fortalte blandt om antallet af bolgte villaer og ideer og tanker for bosætningfremmende tiltag. .

Filmen om Dianalund

Indtil nu har bosætningsgruppen taget initiativ til at få produceret en film om Dianalund, der har resulteret i nogle flotte droneoptagelser af byen, men der mangler dog stadig at blive lavet de sidste optagelser for at kunne gøre filmen færdig.

Aftenen bød også på workshop blandt de fremmødte. Hvad er godt ved at bo i Dianalund? Hvad kan gøres bedre? Hvordan øges kendskabet til byen og hvem kan der samarbejdes med? Det var oplægget til aftenens workshop, hvor deltagerne først hver for sig skrev deres tanker ned, hvorefter de gik i to grupper, prioriterede og skar ned til de 10 vigtigste punkter.

Møde inden sommerferien

Alle fremmødte blev ved aftenens afslutning enige om at mødes igen inden sommerferien, så kan der lige blive tid til at tænke over aftenens forslag og hvad hver enkelt særligt kunne tænke sig at arbejde videre med.

Er man interesseret i arbejdet med bosætning, er man meget velkommen til at skrive sine forslag eller melde sig som frivillig til bosætningsgruppen til Anne Højvig på ahoejvig@gmail.com.