Påsken i Vejs Havecenter

- Det er nu, vi for alvor kan komme i haven og det er tid til at plante alt muligt. Det gælder både hække, buske, træer og det er også nu, man skal begynde at planlægge sin urtehave og tænke på at lægge kartofler, fortæller Kristian Olsen i Vejs Havecenter.