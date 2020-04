Påskefrokost med afstand

Beboerne sad i dørene til deres stuer, og så blev der ellers serveret sild, snaps, øl, laks og and. Efterfulgt at en lækker ostelagkage. Der blev sunget, skålet og endda danset. Plejepersonale, køkken og dagcenter Ip syd gjorde alt for at give beboerne en god dag.