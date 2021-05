På tur rundt i Høng

Turen begyndte ved indgangen til den nye Kultur- og Bevægelsespark. Her kom deltagerne sammen med Martin Damm til at forestille sig, hvordan der ser ud i Høng om knap et år, når DM Skills arrangementet løber af stablen med mange unge erhvervsskoleelever og en masse besøgende. Der blev også fortalt om , hvor der skal være telte, busser, parkering mv.

Det er også her på den modsatte side af vejen, at der i løbet af efteråret bliver udbudt 38 nye parcelhusgrunde.

- Det var dejligt igen at være sammen, at mødes rigtig og ikke bare sidde bag en skærm - foreningslivet i Danmark har stor værdi for os, sluttede formand for Venstre i Høng, Laila Madsen af.