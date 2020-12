Se billedserie Labradorhunden Lennox, der er servicehundeaspirant, har boet hos Anette Bach Vinter en månedes tid og nu er de i gang med at træne i Høng Centret. Foto: Charlotte Koefoed

På træningstur i Høng Centret

Ugebladet Vestsjælland - 12. december 2020

Normalt må der ikke komme hunde i Høng Centret, men forleden var den to-årige servicehundeaspirant, Lennox, for første gang med sin STH hundetræner, Anette Bach Vinter, på besøg i centret.

Det havde han fået lov til, for det er vigtigt for en servicehund, at den kan få lov til at træne i realistiske omgivelser, hvor der kommer masser af mennesker og der sker uforudsete ting og sager.

Anette Bach Vinter,der er indehaver af Stengaardens Hundecenter, blev tidligere i år STH-træner, (Servicehunde Til Handicappede) og fik i oktober labradoren Lennox, som hun skal træne op i en lang række færdigheder, før Lennox kommer tilbage til STH og får den sidste træning, før han skal ud i et hjem til en person med et bevægelseshandicap for at hjælpe til med alverdens forskellige opgaver i dagligdagen.

Trække sokker af og tænde for lyset

Lennox er en glad hund. Halen logrer lystigt og kontakten til Anette er tydelig. Han holder øje med såvel den klikker hun bruger i sin træning, som det kropssprog og de kommadoer, Anette Bach Vinter giver.

Lennox trækker forsigtigt handsken af Anette Bach Vinter. Labradorhunde har et blidt bid, derfor egner de sig godt til sådanne opgaver.

Ude på centertorvet lægger Anette Bach Vinter nogle ting ud, som Lennox skal apportere.

Friskt går han til opgaven, snuser løs og henter én efter én genstandene,og lægger dem i skødet på Anette.

- Jeg har en række ting, jeg skal lærer Lennox og en af dem er for eksempel at han skal kunne hente ting, der for eksempel er faldet på gulvet. Han skal også kunne trækker handsker, sokker og jakker af, og det er han rigtig god til. Han skal også kunne tænde for lyset og kunne gå forrest ind, for eksempel af en dør eller køre i elevator, remser Anette Bach Vinter op.

Øvelsen i Høng Centret går netop ud på at træne disse ting, mens folk går frem og tilbage, mens pakkeposten kommer kørende med metalbure og mens folk hilser på hinanden.

- Det er utrolig vigtigt, at jeg kan træne Lennox i de omgivelser, den rent faktisk kommer ud for i hverdagen med en person med et handicap. Det kan for eksempel være en indkøbssituation, hvor man skal have handskerne af for at kunne betale for sine varer, siger Anette Bach Vinter.

Lennox er hurtig og nysgerrig, men samtidig god til at holde fokus på den opgave, han får stillet.

Derfor kommer man i løbet af de følgende måneder til at møde Lennox og Anette Bach Vinter rundt omkring i Høng Centret, hvor hun vil træne med hunden.

Sidst i januar har Anette Bach Vinter sammen med Høng Centret, planer om en lørdag formiddag med fokus på hunde, både hundetræning, foredrag om hunde og der kommer også en hundefotograf. Mere informationer følger.

Hvad er STH? STH, Servicehunde Til Handicappede, er en non-profit forening, der har til formål at hjælpe personer med bevægelseshandicap, ved at bevilge specialtrænede servicehunde og bistå brugeren med vedvarende støtte og vejledning for at sikre et værdifuldt samarbejde, til gavn for både bruger og hund.

Drivkraften i foreningen er en række uundværlige frivillige værtsfamilier, der lægger hjem og hjerte til en hvalp i cirka 12 måneder, for at give den kommende servicehund et godt fundament til dens fremtidige karriere. Desuden bidrager en række privatpersoner, fonde og virksomheder med legater, donationer og økonomiske sponsorater, foder og udstyr, som alt sammen gør det muligt at træne servicehunde til mennesker med et fysisk handicap.

STH benytter sig desuden af række hundetrænere, der i samarbejde med STH´s instruktører, er med til at træne hunden op til at blive en god servicehund. Anette Bach Vinter blev i foråret godkendt og hyret ind som hundetræner og Lennox er hendes første STH- hund.