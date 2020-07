På spejder-shelterovernatning

Pigespejderne i Solbjerg har været på overnatning på Vasebro Naturlejrplads ved Skælskør. Den ligger i dejlige natur-omgivelser, der gav mulighed for at afprøve færdigheder i det primitive lejrliv, som blandt andet indebar gryderet over bål, tændstålet var i brug og sammen med papir fra en ældre udgave af Ugebladet lykkedes det at få gang i bålet uden tændstikker.