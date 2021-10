Send til din ven. X Artiklen: På efterårsferie med veterantoget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På efterårsferie med veterantoget

Ugebladet Vestsjælland - 09. oktober 2021 kl. 17:57 Kontakt redaktionen

I den forgange sommer måtte en del af de planlagte damptogskørsler erstattes af motortog grundet et forhøjet tørke- og brandfareindeks. Nu satses der på at råde bod på dette ved, at der i begge de nævnte weekender er planlagt kørsel med damplokomotiv, enten DSB K 564 fra 1899 eller OHJ 38 fra 1917. - Der er den 16., 23. og 24. oktober hver af dagene planlagt 4 returkørsler med et af de prægtige damplokomotiver på foreningens eget jernbanespor mellem Høng og Gørlev.

Som noget særligt er dagenes sidste togafgang planlagt som en aftentur med afgang fra Høng kl. 18.10 og retur fra Gørlev kl. 19.07 - en 'solnedgangstur' med helt speciel stemning.

Spændende Veterantogsdag på banen

Søndag den 17. oktober afholdes en storstilet togkavalkade med masser af togtrafik på sporet mellem Høng og Gørlev. Der er denne dag planlagt kørsel med hele 3 togtyper, nemlig damptog, motortog og MY-tog.

Under ophold i Høng kan man besigtige Vestsjællands Veterantogs værksted og vognhal, og på Gørlev Station vil der være opstillet en række salgsboder med noget for næsten enhver smag. Bl.a. sælger Vestsjællands Veterantog og Dansk Jernbaneklub jernbanebøger, modeltog m.m.

Damptogene oprangeres med 2-akslede træbeklædte DSB personvogne fra 1920'erne, kendt som "rystevogne" inklusive den populære cafévogn med salg at godt til ganen. I togstammen forefindes ligeledes en pakvogn, som gratis kan medtage barnevogne eller cykler.

Derudover køres med foreningens herlige og historiske motortog af mærket 'Triangel' bestående af to benzinmotorvogne bygget i hhv. 1926 og 1927 på De Forenede Automobilfabrikker i Odense. Og det er stadig de originale benzinmotorer, der driver toget frem over skinnerne.

Og sidst men ikke mindst er her en unik mulighed for at opleve MY 1126 dieselelektrisk lokomotiv fra omkring 1960'erne med tidstypiske personvogne på krogen på gæstevisit fra Dansk Jernbane-Klub's MY-Veterantog. - MY-toget kører en dobbelttur Høng-Gørlev midt på dagen, medens dagens øvrige togafgange foregår med damp- eller motortog.

Motortogene kører kun den 17. oktober, medens damplokomotivet også kan ses og høres alle de øvrige nævnte køredage.

Stationsliv På Gørlev Station er der på alle køredage salg fra stationskiosken, ligesom der også er mulighed for at nyde medbragt mad og drikke ved de opstillede borde og bænke på perronens overdækkede rasteplads, mens man indsnuser det gamle stationsmiljø. Her kan de rejsende samtidig nyde den autentiske atmosfære omkring et gammeldags stationsmiljø med bl.a. vandkran, kulkran, meldeklokke m.m. Alt sammen med til at skabe det rette jernbanemiljø. F.eks. kan man være heldig at opleve damplokomotivet få vand fra vandkranen på stationen, eller man kan følge med i en del rangering specielt den 17. oktober med de mange tog i drift.

Her er kort sagt en unik mulighed for at opleve et stykke levende jernbanemuseum, en rejse tilbage til en svunden tid uden stress og jag og med togpersonale i datidens uniformer og billetkontrol med klip af en rigtig billettang.

En efterårsferie, der virkelig byder på mange spændende og historiske oplevelser for hele familien.

Billetsalg og information Køb billet på "www.dit-veterantog.dk" eller i toget, hvor der kan betales med MobilePay eller kontanter. - På Vestsjællands Veterantogs hjemmeside "www.dit-veterantog.dk" kan man finde yderligere informationer.

Covid-19 Selvom alle Corona restriktioner er ophævet følger Vestsjællands Veterantog naturligvis fortsat sundhedsmyndighedernes anbefalinger både hvad angår social afstand og hygiejne.