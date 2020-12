Orgel indviet

Ved festgudstjenesten i Finderup Kirke den 1. søndag i advent, blev det fejret, at et mangeårigt ønske om et nyt orgel, endelig var blevet opfyldt.

Det hele startede for næste to år siden, da kirkens organist, Henrik Kristensen begyndte at undersøge mulighederne for at ombygge det eksisterende orgel. Det viste sig dog hurtigt, at resultatet ikke ville stå mål med udgiften. Til gengæld havde orgelfirmaet Frobenius et godt tilbud: Man kunne overtage et brugt orgel fra Hadsten Kirke. Det ville efter en mindre ombygning give en fyldigere klang, som kunne afstemmes til kirkerummet i Finderup.