Henrik Svanekiær underholder og tryller onsdag den 28. oktober klokken 14 til 16, hvor Ældresagens afdeling i Høng er værter for Kulturpakker for Ældre. PR foto

Oplev Henrik Svanekiær i Høng

Ugebladet Vestsjælland - 10. oktober 2021 kl. 14:11 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen

Oplev manipulation, tankelæsning, intuition og magi leveret på en sofistikeret og humoristisk måde, når Henrik Svanekiær underholder alle tilstedeværende i Høng Hallen. Det sker onsdag den 28. oktober fra klokken 14 til 16, hvor Ældresagens afdeling i Høng er værter for Kulturpakker for Ældre.

Henrik Svanekiær har mere end 25 års erfaring som professionel entertainer. Han har optrådt flere gange på dansk TV, for det danske kongehus og i flere lande.

Hold på hat og briller Underholdningen er en kombination af humor, magi, psykologiske påvirkninger og lommetyveri. Hold fast på ure og tegnebøger. Vær klar på at blive forbløffet og underholdt, for her er tale om magi på højt niveau, tilsat en stor portion humor.

I Høng Hallen vil Henrik Svanekiær levere et show, der er en kombination af sceneshow og underholdning ved bordene. Rosenvængets Selskabslokaler vil stå for salg af drikkevarer, kaffe, the og kage, men selve showet er gratis at deltage i.

En billet gælder for to personer

Book en billet via www.kulturpakkerkalundborg.dk , eller ved personlig henvendelse til et af Kalundborg Biblioteker. Det er vigtigt at bemærke, at en billet gælder for to personer.

Ved deltagelse skal du invitere en nabo/bekendt med.

Arrangementet er en del projekt "Kulturpakker til Ældre".

Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg Kommune har afsat penge til Kulturpakker til ældre i 2021 og 2022. Målet med Kulturpakkerne er, at aktive ældre rækker hånden ud til andre ældre i lokalsamfundet, så vi er fælles om at mindske ensomhed og er sammen om nogle gode og muntre oplevelser. Læs mere om Kulturpakker til Ældre via www.kulturpakkerkalundborg.dk. Dette arrangement er i samarbejde med Ældresagen i Høng.