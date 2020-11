Se billedserie Godt og vel 40 deltog i det afsluttende fordelingsmøde i Den gamle Sukkerfabrik i Gørlev i aftes. Foto: Susanne Ladefoged

Opbaking til fem Gørlev-projekter

Ugebladet Vestsjælland - 06. november 2020

Gørlev: Fem projekter skal dele en million kroner i Gørlev. Og alle projekterne får de penge, man har bedt om.

Med deltagelse af 12 aktive fra aktionsgruppen og 30 interesserede borgere faldt fordelingen af de penge, som Gørlev er tildelt fra Kalundborg Kommunes pulje under Få det Fixet, på plads forleden aften.

Anna Jørgensen, koordinator på foreningernes projekter i Gørlev, glæder sig over både mange forslag - og ikke mindst over enigheden om at støtte de fem forslag, som aktionsgruppen præsenterede, med det fulde beløb.

Flest penge tilfalder forbedringer og rekreative tiltag omkring Gørlev sø.

- Det foreslåede projekt modtager i alt godt 479.000 kroner, som blandt andet indebærer stianlæg, to shelters, en bro (krible-krable-bro, der fortrinsvis er tiltænkt børnene), et muldtoilet og en naturlegeplads. Der er bred enighed om, at forslaget forbedrer rammerne og anvendelsesmuligheder ved og rundt om søen, siger koordinatoren:

- Vi havde også et ønske om at indlemme Gørlev Mose i projektet, men det ligger uden for byskiltet og dermed uden for den oprindelige plan, så det er blandt andet et af punkterne vi skal stemme om, fortæller Anna Jørgensen.

Naturpark gateway på kommunal grund bag ved Gørlev bibliotek får den ansøgte kvarte million kroner. Projektet, som er født i Gørlev Lokalråds midte, kommer i alt til at koste 1,15 millioner kroner med det tilskud på godt 900.000 kroner, som Nordeafonden har bevilget.

- Det er meget tilfredsstillende, at det samlede projekt, som både bliver et fritids- og legeområde, og som skal give de besøgende indsigt i naturpark Åmosens historie omkring Gørlev, nu kan gennemføres, fordi vi modtager det fulde ansøgte beløb, siger Jonas, Henriksen, formand for Gørlev og omegns Lokalråd.

Flagalleen i Gørlev modtager 75.000 kroner fortrinsvis til nye stænger.

Byens julebelysning skal fornyes, og man ønsker en løsning, hvor dele af belysningen er permanent og med nye kæder. Prisen for hele herligheden er 170.000 kroner, og borgerne kan blandt andet glæde sig over, at nogle af de kommende »julefigurer« er helt nye i bybilledet.

Fru Martinsens Have i forlængelse af Gørlev Lokalhistoriske Arkiv og Gørlev turistbureau på Algade 14, trænger til, som det er udtrykt af Gørkev Turistforening, en kærlig hånd. Prisen er lige i underkanten af 26.000 kroner.

Økonomiudvalget i Kalundborg Kommune skal formelt godkende projekterne, men forslagene er tidligere i processen screenet af kommunen i forhold til opstillede betingelser, lovmedholdelighed med videre.

Aktionsgruppen har i Gørlev været bredt sammensat med borgere og repræsentanter fra forskellige foreninger, herunder Gørlev Turistforening, Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn, Tennisklubben, Danmarks Naturfredningsforening og Gørlev og omegns lokalråd.