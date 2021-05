Onsdagstræf for gamle biler i Stenlille har første mødedag fredag den 11. juni. Derefter er det onsdage, man mødes.

Onsdagsbiler starter på en fredag

- Vi starter, hvor vi sluttede i 2020, med flere madvogne, Cartec, OK Benzin, My 50 closet og Colbe´s Motorperformance på pladsen og meget mere. Alle køretøjer over 25 år er velkommen, også fly, både, cykler og lastbiler. Vi har plads nok, siger Anders Gordon Brøndt.