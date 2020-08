Forfatter Ole Sønnichsen kommer til Ubby Forsamlingshus og fortæller historien om William Knudsen, også kaldet »The One Dollar Man«. Det sker tirsdag den 8. september.

Send til din ven. X Artiklen: One dollar Man Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

One dollar Man

Ugebladet Vestsjælland - 28. august 2020 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kom og hør den utrolige historie om danskeren, der i USA var med til at afgøre 2. Verdenskrig, når forfatter Ole Sønnichsen kommer til Ubby Forsamlingshus og fortæller historien om William Knudsen, også kaldet »The One Dollar Man«.

Det sker tirsdag den 8. september, hvor Biblioteksklubben i samarbejde med Hvidebæk Lokalråd, åbner dørene til både foredrag og spisning klokken 18.

En dollar om året Den 24. maj 1940 ringede telefonen hos William Knudsen på kontoret hos General Motors i Detroit. I den anden ende var den amerikanske præsident Franklin D. Roosevelt på en linje fra Det Hvide Hus.

Han havde brug for en mand, der kunne stille sig i spidsen for den amerikanske produktion af krigsudstyr - også selv om lønnen kun var på symbolske én dollar om året. Og præsidenten havde kun én kandidat til jobbet: Danskeren. Og sådan gik det til, at William S. Knudsen blev kendt som »The One Dollar Man« og den højeste dekorerede civile nogensinde i den amerikanske hær.

Foredraget fortæller om den danske cykelsmed, der udvandrede fra København i 1900 og kæmpede sig op fra bunden af det amerikanske samfund, viste stort talent for at organisere og satte samlebåndsproduktionen i system hos Henry Ford. Han blev senere blev øverste direktør for konkurrenten General Motors med 250.000 ansatte, og endte i spidsen for 11 millioner arbejdere på 1.200 amerikanske fabrikker, der var med til at vende de allieredes krigsheld, da USA trådte ind i Anden Verdenskrig.

Fortællende journalistik Foredragsholder Ole Sønnichsen er specialist i såkaldt fortællende journalistik og har undervist i emnet både i Danmark, USA og Tyskland. Seneste bogudgivelse »One Dollar Man. Historien om danskeren, der ændrede Anden Verdenskrig« (2019) danner grobund for foredraget i Ubby Bibliotek og forsamlingshus.

Ønsker man at deltage tirsdag den 8. sept. I Ubby Forsamlingshus, kan man vælge mellem foredragsbilletter med eller uden spisning. Menuen er sammensat af værten Kim Kok. Der er begrænsede pladser, da alle corona-retningslinjer omkring afstand og antal personer kvadratmeter skal overholdes, så billetter rekvireres efter først til mølle-princippet via kalundborgbib.dk eller ved personlig henvendelse på et af Kalundborg Biblioteker.

Der er som vanligt rabatter til medlemmer af Biblioteksklubben og Hvidebæk Lokalråd.

Arrangeret i samarbejde mellem Hvidebæk Lokalråd og Kalundborg Biblioteker.