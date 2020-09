Se billedserie Sådan ser et enkorn aks ud. Navnet enkorn kommer af den måde, kernene sidder på, nemlig i en række op af akset. Emmer har to kerner, spelt tre kerner og den moderne hvede har fire kerner i hvert småaks, på hver side af akset. Enkorn har mange af de egenskaber, det moderne menneske har brug for. Mineraler og salte er vigtige for udviklingen af frontallapperne. De fleste kornsorter har et dybt rodnet og er med til at belive mineralerne i jorden så mennesket bedre kan optage dem. Her er enkorn interessant med dets lange væksttid og gode rodnet. Foto: Tina Hansen

Om enkorn

Enkorn planten er et rigtigt godt alternativ for mange mennesker, fordi den ligger tæt på græsstadiet og er meget let at fordøje, selvom den har et lille indhold af en blød gluten.

Enkorn viser sig at have nogle meget interessante kvaliteter og den gule enkorn fra Gotland har, over nogle år med Tina Hansens selektering og dyrkning, udviklet sig til at blive en høj, stærk og substansfyldt plante.

Enkorn sås om efteråret og opbygger et rigtig godt rodnet, inden den forholdsvis sent skrider igennem med aks næste forår. Den er derfor meget tørkeresistent og modner lidt senere end den moderne hvede. Den er, ligesom mange af de andre helt gamle kornsorter, meget nøjsom og optager megen næring fra luften.

Godt for børn I alderen 0-7 år er ernæringen særlig vigtig for opbygning af hjernen som organ, og det er vigtigt, at børnene får en ernæring med proteiner, som de kan fordøje og opbygge hjernen med. Enkorn har mange af de kvaliteter som der er brug for, men også voksne og ældre kan finde gode ernæringskræfter i enkorn.

Enkorn indeholder nogle vigtige aminosyrer som vi har brug for at få igennem vores ernæring; blandt andre fenylalanin og tyrosin som er vigtige for vores nervesystem, og for evnen til indlæring, hukommelse og koncentration. Begge aminosyrer er desuden med i dannelsen af dopamin, som bekendt bevirker lys og energi i hjernen.

For børn med ADHD og ADD kan enkorn være særlig vigtig, men også for mange mennesker som, måske ubevidst, kompenserer den manglende energi i hjernen med forskellige stimulanser.