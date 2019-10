Ønske: Flere lejeboliger

Malene Topp, Carl Henrik Nielsen og Lotte Kroch, SHHB, har udfærdiget et høringsvar til Sorø Kommunes lokalplan for de kommende år om behovet for flere lejeboliger i byen. Foto: Charlotte Koefoed

Ugebladet Vestsjælland - 26. oktober 2019

Stenlille Handels-Håndværker og Borgerforening, i daglig tale SHHB, har lyttet til en lang række borgere og er gået aktivt ind i arbejdet med at skaffe flere lejeboliger til byen.

Stenlille har det ikke skidt, hvad angår antallet at nytilflyttere. Byen og området er attraktivt for både unge og ældre og dem midt imellem.

- Vi har gode dagligvarebutikker, vi har et apotek, vi har skolen, som er et kæmpe plus for byen og vi har en række andre institutioner og en hel masse aktive foreninger, så vi har noget, der tiltrækker alle aldersgrupper. Men vi mangler lejeboliger.

Det er den besked, som Malene Topp, Carl Henrik Nielsen og Lotte Krogh fra SHHB, har formuledet i et høringssvar til Sorø Kommunes lokalplan for 2020 til 2030 og som afspejler den virkelighed, de oplever i Stenlille.

- Vi har lejeboliger, men de er alle sammen udlejet og det er rigtig svært at komme ind i en lejebolig. Det gælder både ældre, men sandelig også unge mennesker, fortæller Carl Henrik Nielsen, der er formand i SHHB.

Han peger på, at der i Stenlille er flere byggegrunde, som ligger hen. De er ikke byggemodnet og de er for dyre til de er interessante for en boligforening eller en investor.

- Samtidig mangler vi lejeboliger og ældre mennesker tvinges til at flytte fra byen, fordi de ikke kan finde en lejebolig, når huset er blevet for stort og vanskeligt at holde. Det vil vi rigtig gerne gøre noget ved, siger Lotte Krogh.

Malene Topp, der er revisor og samtidig driver en hobbybutik, er fuldstændig enig.

- Vi har brug for, at kommunen går ind og hjælper os i Stenlille med at gøre det muligt for investorer og boligselskaber at kommer til at bygge her. Vores huse i byen og omegnen bliver solgt lynhurtigt og det er jo rigtig positivt, men vi mangler en masse lejeboliger til dem, der af forskellige årsager ikke ønsker at eje et hus, siger hun.

Det er ikke kun de ældre, der har et problem med at finde lejeboliger, det er også de unge.

- Når vi kigger på Stenlilles facebookside, er der hele tiden opslag fra unge, der leder efter en lejebolig i byen. Så det positive er, at folk gerne vil bo her i byen, det negative er, at det er der ikke altid mulighed for, siger Lotte Krogh.

SHHB håber med høringssvaret at komme i dialog med Sorø Kommune og finde en måde at løse boligsituationen i byen på.