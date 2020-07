Benjamin Lassur er ny træner i Dianalund IF Fodbold. Privatfoto

Nyt trænerteam

Dianalund: Benjamin Lassur overtager trænerposten sammen med assistenttræner KimWillum i Dianalund IF Fodbold.

Bestyrelsen ser frem til samarbejdet med det nye trænerteam, og takker samtidig det gamle trænerteam bestående af Anders Larsen, Andreas Godtfredsen og Klaus Saltoft for mange gode år.

Skulle nogen have lyst til at være en del af dette spændende projekt, kan de kontakte seniorformanden for klubben,Thomas Werk.