Nyt tømrerfirma godt i gang

Tømrermester Allan Hansen er godt tilfreds - og ser mere fortrøstning på fremtiden for sig og sit firma, som han nu har drevet siden januar i år. Vestsjællands Tømrerentreprise blev lanceret kort tid før Corona-epidemien satte Danmark på hold. Og da det skete fik Allan Hansen efter eget udsagn lidt sved på panden: Betød det stop for ham og firmaet kort tid efter start?

Da Danmark blev lukket ned havde Allan Hansen en tidskrævende opgave over adskillige uger, så han var ikke umiddelbart uden arbejde. Og der kom mere til, for det viste sig, at mange brugte Corona-krisen, hvor mange også måtte gå hjemme, til at få ordnet store og små vedligeholdelsesopgaver på boligen eller firma-ejendommen.