Nyt orgel i Finderup Kirke

Fremover vil der være bedre muligheder for at varieret musikliv i Finderup Kirke nu, hvor kirkens nye orgel er på plads.

Det nye orgel er faktisk et brugt orgel, der tidligere har stået i Hadsten Kirke. Og takket være en gavmild donation fra Augustinusfonden, har udskiftningen kunnet finde sted.

Allerede medio august begyndte nedtagningen af det gamle orgel i kirken - der skulle dels skaffes plads til det nye, dels gives ordentligt tid til at få det nye installeret og tilpasset.

- Ved at foretage en mindre ændring i dispositionen (orglets stemmer) på dette instrument, vil det på fineste vis kunne imødekomme de ønsker der er for det fremtidige musikliv i Finderup Kirke, fortæller Henrik Kristensen, organist i Finderup Kirke. Og han fortsætter:

- Orgelet kan give et væsentligt bedre klangligt fundament til menighedssangen ved gudstjenester og kirkelige handlinger, og orglet kan inddrages i samspil med kor og instrumentalister, ligesom der bliver bedre mulighed for at spille »rene« orgelkoncerter.