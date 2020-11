Ny flot julebelysning på facaden i Dianalund Centret giver hele området er herligt jule-løft. Her tager Charlotte Hjerpsted og centerplanner Flemming Skovbjerg nyskabelse i nærmere øjesyn umiddelbart efter opsætningen i fredags. PR-fotos

Nyt julelys og julefest i Dianalund Centret

- Vi er meget tilfredse med resultatet og glæder os til at høre kundernes reaktioner på den flotte belysning, siger Charlotte Hjerpsted, formand for Centerforeningen.

På fredag, den 27. november, holder Dianalund Centret julefest. Blandt underholdningen er Sine og dukkerne, med frække Rikke og Gilbert, som giver børneunderholdning i top, når de fredag eftermiddag har hele to forestillinger i Dianalund Centret.

På Netto-torvet er der opstillet det fineste nisselandskab med fotostander - også opstillet på Mad-torvet - så besøgende via egne mobiltelefoner kan deltage i centrets foto-julekonkurrence. Fotostanderne er klar fra den 19. november.

Desuden er der tre gavekort a 500 kroner på højkant til dem, der deltager i butikkernes »find julebamserne«. For at være med her, skal man hente en flyer i en af butikkerne først.