Nyt fra Y´s Mens klub

Inden corona brød ud blev der givet penge for julekalendersalg til spejderne fra Frederiksberg og Dianalund og FDF fra Skee, som havde gjort et godt stykke arbejde med at sælge Y`s Mens klubs julekalendere. Samme aften hørte og så deltagerne ved uddelingen fotos fra den spændende tur, Kurt Frederiksen foretog til Nordkap i traktor og med campingvogn.