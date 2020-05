Se billedserie Hundeskoven i Gørlev har fået et bord-bænkesæt, som brugerne og to lokale sponsorer har samlet ind til. Privatfoto

Nyt bord-bænkesæt i hundeskoven

08. maj 2020

For en måneds tid siden blev Gørlev Hundeskov indviet, men med fokus på de firbenede.

En indsamling blandt hundeskovens brugere og sponsorater fra to lokale virksomheder har dog på effektiv vis fået samlet penge nok ind til, at der på kun halvanden uge var råd at få et nyt bord-bænkesæt indkøbt.

Nu kan man derfor nyde sin medbragte kaffe, mens hundene render og snuser til hinanden og træerne.

Jonas Henriksen formand for Gørlev og omegns Lokalråd, var projektleder på etableringen af hundeskoven.

Forinden havde han haft kontakt til brugerne af Høng Hundeskov for at få gode ideer.

- De kunne blandt andet fortælle, at et af de ønsker, de havde haft til Høng Hundeskov, var et mindre, indhegnet område for små eller usikre hunde, hvis de store hunde legede for vildt på det store areal. Det fik vi med god hjælp fra Palle Clausen, PIT Hegn, men så var der ikke penge til et bord-bænkesæt. Men en hurtig indsamling blandt brugerne og to lokale sponsorer, Den Gamle Sukkerfabrik og MR Smeden, fik gjort noget ved, siger Jonas Henriksen.

Maria Albrecht Hansen frivillige i Gørlev Hundeskov sørger blandt andet for, at der hele tiden er gratis hundeposer i dispenseren, som i øvrigt også er lokalt sponsoreret af Urhøj og Gørlev Dyreklinik.

Hun kommer tit i hundeskoven med sin hund, Buddy.

- Man mødes bare bedre omkring et bord og det manglede på det lille areal. Så Jonas fra Gørlev og omegns Lokalråd stillede deres MobilePay til rådighed for indsamlingen - og der gik kun ca. halvanden uge, så var pengene samlet ind blandt hundeejere og to lokale virksomheder. Det er dejligt at opleve, hvordan lokale støtter op, siger Maria Albrecht Hansen

Det nye flotte bord-bænkesæt blev leveret fredag den 29. april og er allerede blevet flittigt brugt.

Hundetræning i Gørlev Hundeskov

Inden længe får Gørlevs hundeejere også mulighed for at gå til hundetræning i den nye hundeskov - det kommer til at foregå på det lille areal.

I første omgang skulle det have været Gørlev Dyreklinik, der stod for hundetræningen, men tilbyde hundetræning dyreklinikkens hundetræner er lige gået på barsel. I stedet for tog Jonas Henriksen kontakt til hundetræner Anette Bach Vinter, Stengaardens Hundecenter ved Reerslev.

Hun slog til med det samme og derfor kan man fra onsdag den 13. maj gå til hundetræning i Gørlev Hundeskov. Tilmelding skal ske til Stengaardens Hundecenter.