Nyt Syn har åbent

En af de brancher er optikere og derfor er Nyt Syn i Dianalund Centret åben for såvel kunder, som for synsprøver og alle de ydelser, man normalt tilbyder.

- Vi er underlagt Sundhedsstyrelsen, og derfor må vi gerne holde åbent. Vi tager selvfølgelig alle forholdsregler, bruger mundbind, håndsprit og vi spritter alt af hele tiden, har plexiglasplader oppe som adskillelse og så er vi lige netop ved at få installeret en helt ny dør, som er automatisk, så man undgår at røre ved dørhåndtag. Desuden er den nye dør meget rollator- og kørestolsvenlig, forklarer Dorthe Mølgaard, Nyt Syn i Dianalund Centret.

Hun oplever, at folk ikke helt er klar over, at der er åbent i Nyt Syn og man, som altid kan ringe eller gå online for en synstest.