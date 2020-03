Nyt Syn Dianalund

Hvad er din kerneydelse: Briller og kontaktlinser. Vi har et stort udvalg i forskellige brillestel, solbriller og vi foretager synsprøver og test og laver forskellige typer briller til folk, ofte med flere styrker. Det gælder også kontaktlinserne.

Hvad er I særligt gode til?

Vi arbejder professionelt med respekt for det enkelte menneske, og for at give dem den bedste synsløsning.