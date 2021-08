Nyløberne i Høng Løbeklub fotograferet ved en tidligere lejlighed. Foto: Jesper Lodall

Send til din ven. X Artiklen: Nyløberhold starter igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyløberhold starter igen

Ugebladet Vestsjælland - 20. august 2021 kl. 14:14 Kontakt redaktionen

Der skal en stor portion overvindelse til at snøre løbeskoene, hvis du aldrig har tænkt, at løb var noget for dig. Men det kan nyløberholdet fra Høng Løbeklub hjælpe dig med.

Nyløberholdet er for dem, som ikke ser sig selv som ivrige løbere, og som har svært ved at finde motivationen.

Et nyløberhold starter mandag den 30. august klokken 18 ved Høng Hallen og det er Høng Løbeklub, der står bag. Træner er Jesper Lodall.

På nyløberholdet begynder man lige så stille. Måske tager det 16 minutter at komme gennem den første kilometer, men når de 12 uger er gået, sluttes der af med et løb ved Bildsø Strand, og her løbes der fem kilometer.

- Men vi starter op, så kroppen kan følge med. Det tager 12 uger, før din krop er klar til fem kilometer og endnu længere, før dine knogler kan klare længere distancer, og alt det er vi, der er tilknyttet nyløberne, uddannet i, forsikrer Jesper Lodall.

Det sociale fylder en del Ud over, at man kommer i form og kan løbe fem kilometer uden at få skader undervejs i forløbet, får man også et stort socialt sammenhold i Høng Løbeklub.

- Jeg plejer at sige, at når du melder dig ind i Høng Løbeklub, får du nye venner lige med det samme. Vi muntrer hinanden op og er rigtige gode til at støtte hinanden, uanset hvilket niveau, du er på, fortæller Jesper Lodall.

Han peger på, at når man ved, der står et hold venner og venter på en, så har man lettere ved at komme af sted.