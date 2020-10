Nyheder hos Flügger i Høng

Netop brugskunst er der en del af i butikken og her er masser af inspiration at hente, når man maler eller renoverer sin bolig.

- Vi kan virkelig mærke, at folk har haft tid til at gå og male og de har brugt den lokale butik her i Høng. Det er vi virkelig glade for. Det betyder rigtig meget lige i disse tider, at vi holder fast i de lokale butikker, siger Lonnie Nordfjord.