Se billedserie 1. april overtog Mai Reinart og Eric Eggers-Lura Tandlægerne Tinghuset i Høng. Foto: Charlotte Koefoed

Nye tandlæger er på plads i Tinghuset

Ugebladet Vestsjælland - 17. juli 2021 kl. 19:52 Kontakt redaktionen

Måske virker den ene af de nye ejere Mai Reinert og tandlæge i Tinghuset i Høng bekendt.

Det skyldes, at hun tilbage i slutningen af 1990´erne , i to år var ansat hos den tidligere ejer, Maj-Britt Heinemann, der desværre døde sidste år.

- Vi var faktisk studiekammerater på Tandlægehøjskolen og da hun gik bort sidste år, havde man brug for en virksomhedsleder for at klinikken kunne fortsætte, så jeg trådte til, fortæller Mai Reinert.

Hun har de seneste år været en del af Tandlægen Trianglen på Østerbro sammen med Eric Eggers-Lura og efter lidt overtalelse fik hun den 59-årige tandlæge med til Høng, hvor de 1. april overtog den kendte tandlægeklinik i Høngs gamle Tinghus lige ved gadekærret.

Eric Eggers-Lura er uddannet fra Tandlægehøjskolen i København, og har siden 1987 drevet Tandlægen Trianglen.

- Jeg skulle lige overtales og startede som vikar i oktober sidste år, men er simpelthen blevet så glad for at være her. Folk er så søde og flinke og vi er blevet taget utrolig godt imod, erklærer Eric Eggers-Lura

Han kendte ikke rigtig noget til området, men har familie i Holbæk.

- Vi er ved at finde os til rette og lære alle vores patienter at kende. Det kommunale system og tilskudsordninger er også anderledes end i København, men det er utrolig spændende at være her i Høng, siger Eric Eggers-Lura.

Et godt hold Med mange års erfaring i ryggen, og siden 2007 i samarbejde med Mai Reinert på Trianglen, er de to nye indehavere klædt godt på til de mange patienter i Høng. De har efterhånden også fået et godt hold på banen, som ud over dem selv, består af tandlægerne Poul Møller fra Holbæk, Christel Rask Kragerup fra København, som starter 1. september, samt kirurg Carsten Urbild fra Greve, der især har med implantater at gøre.

Helle Faurholdt og Anne Asbjørn er fortsat under de nye ejere, og fra klinikken på Trianglen er de to klinikassistenter Yadigar Aktas og Maria Nielsen med i Høng en gang om ugen. Desuden starter Mette Johansen fra Høng på klinikken d. 1. august som klinikassistent.

Vi vil gøre meget for at redde en tand

Tandlægerne Tinghuset tager sig af alle former for behandlinger så som Implantater, proteser, caries, paradentose, kosmetiske behandlinger, ja alle former for tandbehandling.

- Vi kommer til at gøre meget ud af at informere vores patienter om de muligheder, der er for behandling og vi vil gå rigtig langt for at redde en tand, hvis vi på nogen måde kan, fastslår Eric Eggers-Lura.

Mai Reinert er enig. De to tandlæger og deres team af fagstærke tandlæger og klinikassistenter, samt mangeårige receptionist Anne Asbjørn som er klar til at løfte de mange forskellige opgaver.

- Vi er som sagt utrolig glade for at være her i Høng, og glæder os til at møde alle vores patienter, samt har vi åben for nye patienter, slutter Mai Reinert.