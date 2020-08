Nye spilletrøjer

Veteranerne i Niløse IF har lagt sig en smule ud, så behovet for nye spilletrøjer er opstået. Holdets samarbejdspartnere har gavmildt doneret nye trøjer og det er holdet meget tilfredse med. Derfor takker veteranspillerne Forlaget Tellerup i Sorø, Henrik Slagter, Kop og Kande og Keglen Bodega, alle fra Dianalund, for hjælpen og udtrykker glæde over den store lokale opbakning.