Nye koncerter i Musikcafeen

Efter seks måneders Corona nedlukning er Musikcafeen klar til igen at åbne dørene til koncerter i »Den Gamle Biograf« i Gørlev i efteråret. Første koncert er allerede på fredag den 25. september, hvor Downtown Dynt spiller.

Musikcafeen understreger, at man naturligvis følger Corona-restriktioner til punkt og prikke - og de indebærer blandt andet, at der kun vil være plads til 45 personer per arrangement. Og af samme grund åbnes dørene først en halv time før koncerterne begynder.