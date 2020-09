Nye klange i Reerslev Kirke

I midten af august begyndte opsætningen af et »nyt« orgel i Reerslev Kirke som erstatning for det tidligere Starup-orgel.

Reerslev Kirkes tidligere Starup-orgel fra 1971 var et lille instrument med fire stemmer på ét manual (klaviatur). Denne begrænsede størrelse går an til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger, men giver ikke mange muligheder for klanglige variationer og begrænser dermed orglets inddragelse i musikalske arrangementer.

Da det samtidig var et ønske fra præsternes og organistens side, at man kan inddrage orglet mere i kirkens aktiviteter, til f.eks. musikgudstjenester, lå det lige for at takke ja til tilbuddet om at overtage Finderup Kirkes orgel.