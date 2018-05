Vedbygaard Slot er solgt til Amvest koncernen og dikeretøren, Dan Svenningsen flytter ind sammen med kæresten Julie Holm.

Send til din ven. X Artiklen: Nye ejere flytter på slottet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye ejere flytter på slottet

Ugebladet Vestsjælland - 25. maj 2018 kl. 09:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Køberen af Vedbygaard Slot er den fynske ejendomskoncern Amvest.

Direktøren for Amvest Dan Svenningsen er oprindeligt uddannet agrarøkonom, og har arbejdet med landbrug i mange år, inden han i 2006 stiftede Amvest.

Koncernen ejer i dag en række datterselskaber der primært beskæftiger sig med drift og udlejning af ejendomme.

Han overtager Vedbygaard sammen med sin kæreste Julie Holm, og som de nye ejere på stedet vil de fortsat drive skov og landbrug, men vil fremover også benytte Vedbygaard som privat bolig.

Derfor vil parken fremadrettet være lukket for offentligheden.

Parken åben om søndagen og borgspillet fortsætter

Parret har dog valgt at åbne den ydre del af parken for besøgene hver søndag fra klokken 8- 16 og håber fortsat at gæster vil nyde den åbne del af parken på denne dag.

Parret har ligeledes valgt fortsat at støtte op om borgspillet, som derfor fortsætter på Vedbygaard som de forgangne år.

Der vil også blive lavet en del nye tiltag omkring det nuværende parkanlæg og den tilhørende jord, og de nye ejere er fortsat åbne for mulige andre arrangementer på stedet og ser frem til at bosætte sig på Vedbygaard.

Støtter lokalområdet

- Det er vigtigt for os fortsat at støtte op om lokalsamfundet, og vi har derfor valgt at lade borgspillet på Vedbygaard fortsætte og vi håber ligeledes at folk stadig vil nyde at komme i den ydre del af parken om søndagen mellem kl 8

og 16, hvor vi har valgt at åbne den for gæster, og hunde i snor. Vi glæder os meget til at flytte ind og håber at lokalsamfundet i Ruds Vedby vil tage godt imod os og glæde sig over, at der igen kommer liv på Vedbygaard, siger Dan Svenningsen og Julie Holm.

Alle spørgsmål vedrørende hovedbygningen, park, afholdelse af arrangementer på stedet, rundvisning, presse mv, henvises til jh.vedbygaard@gmail.com og spørgsmål vedrørende drift af skov og landbrug henvises til:

am@bodaejendomme.dk

Vedbygaard Slot var før nuværende ejerskifte, ejet af Fonden Vedbygaard Rekonvalescenthjem, der er oprettet ved fundats af biskop Peder Madsen og bispinde Charlotte Madsen.

Ægteparret testamenterede deres formue til den selvejende institution hvis formål var, at tilbyde rekonvalescens.