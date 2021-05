Nye danske kartofler og gratis pandekager

Med de lempede coronarestriktioner er det nu igen muligt at gennemføre et arrangement i centret uden de store begrænsninger.

Desuden bydes der fra klokken 10 på 1000 gratis pandekager med kaffe og saftevand i hyggehjørnet på Netto-torvet. Servering søger Alsidige Kvinder for som sædvanlig. Børnene får også mulighed for at få en gratis slush ice mellem klokken 10 og 12 og det foregår ved Sparekassen Sjælland-Fyn.

I forbindelse med markedsdagen har Dianalund Centret gjort et scoop. De sælger nemlig fra klokken 11, på det tidligere Alditorv, Danmarks billigste kartofler. Oven i købet danske kartofler fra lokal avler. Ét kilo koster én krone og der er maksimalt to kilo pr. kunde.

- Vi opfordrer til, at kunderne medbringer en to-krone for at lette betalingen, siger uddeler i SuperBrugsen, Bjarne Braming. Han gør opmærksom på, at man ikke kan bruge kort til kartoffelkøbet.