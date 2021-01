Nye boliger i Dianalund

Første etape af Dr. Sells Park stod klar 1. marts 2019, og rummede otte lejligheder på mellem to og fire værelser. Dr. Sells Park er det nye navn for det tidligere psykiatrihospital, der senest har været Røde Kors asylcenter.

Alle lejligheder vil have udkig til ejendommens parklignende have og boligerne indrettes med nyt elementkøkken, nyt badeværelse, og i alle lejligheder vil der være udlagt lakeret trægulve.

- Anden etape består af i alt 20 lejligheder. Størrelserne på lejlighederne varierer fra 44 til 102 kvadratmeter og rummer fra to til fire værelser. Lejlighederne i stueplan får en mindre terrasser med direkte udgang til parken. Jeg kan oplyse, at otte af lejligheder er lejet ud, fortsætter Thor Nielsen.

Der er planlagt festsal med tilhørende køkken, borde/stole til omkring 80 gæster og dermed mulighed for at beboerne kan holde og invitere gæster til deres egne private fester.

- Vi overvejer ligeledes at medvirke til at arrangere kulturelle begivenheder, musik, foredrag, fællesspisninger med tema menuer, kurser med mere, oplyser Thor Nielsen.

Der er ligeledes planer om at skabe en parklignende have der giver mulighed for ophold, aktivitet, nydelse og samvær. Der kan eventuelt blive etableret en køkkenhave som beboerne i et fællesskab selv skal stå for.