Det bliver nemt og effektivt at sortere endnu mere husholdningsaffald ved husstanden. PR-foto

Nye affaldsbeholdere på vej

Ugebladet Vestsjælland - 21. august 2020 kl. 16:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra 1. september og frem til udgangen af oktober 2020 får alle borgere i Kalundborg Kommune nye affaldsbeholdere. Det skal nemlig blive nemmere for os alle sammen at sortere lidt mere derhjemme.

- Kalundborg Kommune er en forholdsvis stor kommune, og derfor har vi netop sat to måneder af til at få kørt de nye beholdere ud til alle borgere. Jeg håber, at borgerne vil

tage godt imod de nye affaldsbeholdere og være med til at sortere lidt mere derhjemme, så vi får gjort de materialer, vi får til overs i vores hverdag, til ressourcer til gavn for miljøet, fortæller Jakob Beck Jensen, formand for teknik- og miljøudvalget i Kalundborg Kommune.

Supplement til rest- og biobeholder

Borgerne sorterer allerede nu bioaffald fra restaffaldet i den beholder, som de har stående ved husstanden. Med den nye beholder skal de til at sortere metal, plast, papir og karton

fra 1. november. Det betyder, at den nye beholder altså ikke erstatter rest- og biobeholderen.

Inden længe får alle borgere et brev i e-Boks om udvidelsen af affaldsordningen fra Kalundborg Kommune.

- Borgerne har faktisk sorteret deres husholdningsaffald længe ved netop at aflevere det på genbrugspladsen og i kuber rundt om i kommunen. Nu gør vi det nemmere for dem ved at

køre nye beholdere ud til alle. Det er en god service, som gør det muligt at sortere ved husstanden, og man slipper for ofte at skulle køre ud til genbrugspladsen, uddyber Jakob Beck Jensen.