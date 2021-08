Se billedserie Forleden var Ingrid Sylvest forbi Ugebladet Vestsjællands redaktion i Høng for at hænge billeder op. Foto: Charlotte Koefoed

Ny udstiller på redaktionen og hos Kunst og Håndværk i Buerup

Ugebladet Vestsjælland - 15. august 2021

Fire uger frem kan man på Ugebladets redaktion i Høng se tre værker, der er lavet af Ingrid Sylvest fra Høng. Hun har altid tegnet og malet og eksperimenterer gerne med forskellige materialer.

Hun har brugt forskellige teknikker til de tre billeder, kul, akryl og en blanding af de to. Talrige højskoleophold har givet viden og inspiration til Ingrid Sylvests værker og for tiden kan man også opleve hendes kunnen hos Kunst og Håndværk i Buerup, hvor man kan se akrylmalerier, croquis-tegninger, akvareller, unikke vægure og ikke mindst ikoner lavet i den oprindelige tradition.

Blandt ikonerne kan man finde »Vejviseren«, der forestiller Jomfru Maria.

Motivet er et udsnit af et større ikon fra Rusland, hvorpå man ser Jomfru Maria pege mod sit Jesusbarn, for at angive den rette vej at gå.

Under sit arbejde med ikonerne forbinder Ingrid Sylvest sig meditativt med det enkelte ikons udstråling, for eksempel barmhjertighed eller lys, for at kunne formidle dette igennem sit udtryk.

Ingrid Sylvest fortæller at der under arbejdet med »Stjernen«, opstod en lysoplevelse og et flow, hvor den næsten malede sig selv.

Disse intense oplevelser stråler ud af det færdige resultat, og det er Ingrid Sylvests intention dermed at bibringe beskueren ro og glæde. Ingrid Sylvest har arbejdet med ikon-skrivning siden 2008.

Hun udfører dem i den oprindelige tradition på træplade pålimet stof, som derefter bliver kalket syv-otte gange. Til sidst påfører hun farver, bestående af farvepigment blandet med æg, eddike og ren spiritus.

Visse af ikonerne er desuden belagt med flere lag 23 karat bladguld.

Kunst og Håndværk' holder åbent alle ugens dage fra kl. 11 til 16, hvor man er velkommen til at komme forbi og hilse på og høre mere om værkerne. I august måned vil Ingrid Sylvest selv være til stede den 25. og 28. august.