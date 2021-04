Ny start i Frisør Heidi

Frisør Heidi Knudsen, Frisør Heidi, har i flere år holdt til på Tværstenen 4 i Gørlev, men måtte for et par måneder siden se sig om efter nye lokaler.

Men inden hun nåede så langt, kom anden corona-nedlukning og saksene har ligget stille, for ingen frisører måtte klippe så meget som et hårstrå i egen salon.

Udsigten til at skaffe nye lokaler så lidt uldne ud, men da frisør Charlotte Nielsen i starten af året proklamerede, at hun lukkede sin salon, Bibis Hairdesign på Østerled 3, faldt brikkerne på plads.

- Jeg overtog lokalerne og udlejer har lagt nyt gulv og malet loft, så har jeg klaret resten. Jeg har glædet mig vildt meget, både til at få lov til at klippe kunderne igen, men sandelig også til at komme i nye lokaler, storsmiler Heidi Knudsen.