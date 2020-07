Ny samtaleklinik i Gørlev

- Det handler jo om at komme i kontakt med sig selv og komme i balance. Og mest af alt handler det om at være i nuet, siger Claus Gawin.

Han har arbejdet med zenterapi siden 2006 i Tåstrup, hvor han boede indtil for to år siden.

- Vi boede i et socialt belastet område, så terapien havde også et socialt sigte. Jeg holder mine priser, så alle kan være med. Da både min kone og jeg er blevet pensionister, besluttede vi os for at flytte og da vi fik tilbudt en bolig i Gørlev, slog vi til. Her er også plads til hunden, som dog altid er lukket ude i haven, når der er klienter, fortæller Claus Gawin.